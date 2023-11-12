2023-11-12 16:34:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتفلت جامعة "بولي تكنيك" في دهوك، يوم الأحد، بتخرج الدفعة الحادية عشر لطلبتها من مختلف الاختصاصات.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن حفل التخرج أقيم في ملعب نادي دهوك الرياضي بحضور عدد من المسؤولين المحليين وأهالي الطلبة، حيث تخرج أكثر من 3400 طالب وطالبة من خمس كليات وستة معاهد مختلفة ضمن الجامعة.

وتأسست جامعة "بولي تكنيك" في عام 2012 بعد دمج عدة معاهد فنية في محافظة دهوك، حيث بلغ إجمالي عدد الخريجين منذ تأسيس الجامعة أكثر من 48 ألف طالب وطالبة.