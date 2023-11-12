إصابة شخصين بانفجار "مخلف حربي" في دربنديخان

2023-11-12 16:48:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وسائل اعلام كردية، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، عن إصابة شخصين بانفجار مخلف حربي على احدى الجبال في قضاء دربندخان بمحافظة السليمانية.

ونقلت وسائل الاعلام عن قائممقام دربنديخان سليمان محمد قوله الذي تابعته "بغداد اليوم"، إن "شخصين أصيبا بجروح نتيجة انفجار مخلف حربي في جبل "زوالي"، مبينا أن "الانفجار نجم عن العبث بمخلف حربي".

وأضاف أن "أحد الجرحى أصيب في عينه وفمه، والآخر في كتفه وعنقه ونقلا إثر ذلك للمستشفى".