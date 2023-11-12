2023-11-12 16:57:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شهدت اسعار صرف الدولار الامريكي، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، انخفاضا طفيفا في العراق.

وانخفضت اسعار صرف الدولار، مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت قد بلغت 163000 دينار.

وبلغت اسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في العاصمة بغداد، سعر بيع 163500 دينار عراقي، بينما بلغ سعر الشراء 161500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

وفي محافظة اربيل، سجل الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ في محلات الصيرفة سعر البيع 161900 دينار مقابل الدولار، وفي السليمانية 162150 دينار مقابل كل 100 دولار امريكي.