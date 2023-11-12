2023-11-12 17:20:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

أكد مصدر امني، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، اعتقال 6 اشخاص بتهمة تمزيق بوسترات مرشحي الانتخابات في ديالى خلال 72 ساعة فقط.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تمزيق بوسترات مرشحي ديالى لانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراءها في 18 من كانون الاول المقبل رصدت في 11 منطقة لكن ناحيتي بهرز وكنعان كانت الاعلى في معدلات استهداف البوسترات وصور المرشحين قياسا ببقية المدن".

واضاف، انه "تم تشديد الاجراءات لمنع حمى تمزيق بوسترات مرشحي ديالى، ما ادى لاعتقال 6 اشخاص خلال 72 ساعة وهم رهن التحقيق حاليا".

واشار الى ان "اسبابا عدة تقف وراء تمزيق البوسترات بعضها عبث اطفال وصبية واخرى تتعلق بالتنافس بين القواعد الشعبية للمرشحين لكن القانون واضح في اعتقال كل من يمارس عملية التخريب بحق اي بوستر دعائي".

وكان مجلس القضاء الأعلى، قد اصدر توجيها يوم الثلاثاء (7 تشرين الثاني 2023) لمحاكم التحقيق بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة للقبض على من يمزق الصور والدعايات الانتخابية للمرشحين لانتخابات مجالس المحافظات وفرض العقوبات بحقهم وفق القانون.

وانطلقت الحملة الدعائية للمرشحين والكيانات والأحزاب السياسية لانتخابات مجالس المحافظات في الأول من الشهر الجاري وتستمر الحملة الانتخابية لمدة 45 يوماً وتنتهي قبل موعد الاقتراع (18 كانون الأول المقبل) بأربعة وعشرين ساعة.

ومن المُقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية، في 18 كانون الأول ديسمبر 2023، في 15 محافظة باستثناء إقليم كردستان، ويحق لحوالي 23 مليون عراقي التصويت في هذه الانتخابات.

وعرف العراق منذ عام 2003 ثلاثة انتخابات محلية، كانت الأولى عام 2005، تلتها انتخابات عام 2009، ثم انتخابات عام 2013، غير أن محافظة كركوك لم تشهد إلا دورة انتخابية واحدة، وهي تلك التي عقدت العام 2005.