المخابرات الوطني يطيح بشبكة مسؤولة عن تجهيز أوكار داعش في ما يسمى ولاية كركوك

2023-11-12 17:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

{أمنية:الفرات نيوز} اطاح جهز المخابرات الوطني، اليوم الاحد، بشبكة مسؤولة عن تجهيز أوكار داعش في ما يسمى ولاية كركوك

خلية الإعلام الأمني



تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة فلول داعش الارهابي وفي اطار الجهود الاستباقية الهادفة لقطع الامدادات عن أوكار الإرهابيين في المناطق الصحراوية النائية، وبناءً على معلومات استخبارية ومراقبة فنية وميدانية دقيقة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من إلقاء القبض على شبكة مكونة من ثلاثة عناصر يرأسها الإرهابي المدعو (ادريس رؤوف محمد طه) مسؤول التجهيز فيما يسمى ولاية كركوك، والناقل الرئيسي للعناصر الارهابية والمرتبط بالادارة العامة لما يسمى ولاية العراق.

إذ اعترفت هذه المجموعة بتجهيز أوكار الإرهابيين بمواد الدعم اللوجستي وتوزيع ما تسمى الكفالات لعناصر داعش وتنفيذ عمليات استطلاع لمنشآت حيوية في محافظة كركوك، وقد تم احالة الملقى القبض عليهم أصولياً الى الجهات القضائية المختصة.