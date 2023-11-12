قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل
بغداد اليوم- بغداد
تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار أمام الدينار في جميع المحافظات العراقية اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، مسجلاً تذبذباً، بينما يبلغ السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي 132000 دينار لـ 100 دولار.
وشهدت أسعار صرف الدولار، في وقت سابق اليوم، انخفاضا طفيفا في العراق.
وسجلت اسعار صرف الدولار، مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت قد بلغت 163000 دينار.
وهذه قائمة بالأسعار:
100$=162,000 بغداد
100$=161,900 أربيل
100$=162,000 البصرة
100$=162,100 السليمانية
100$=161,950 دهوك
100$=162,150 کرکوك
100$=162,150 حلبجة
100$=162,050 نينوى
100$=162,050 النجف
100$=162,150 الأنبار
100$=162,100 المثنى
100$=162,100 ذي قار
100$=162,150 كربلاء
100$=162,150 ديالى
100$=162,150 بابل
100$=162,150 واسط
100$=162,100 الديوانية
100$=162,100 صلاح الدين
100$=162,150 ميسان