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قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل

قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل
قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في العراق - عاجل
2023-11-12 18:54:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار أمام الدينار في جميع المحافظات العراقية اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، مسجلاً تذبذباً، بينما يبلغ السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي 132000 دينار لـ 100 دولار.

وشهدت أسعار صرف الدولار، في وقت سابق اليوم، انخفاضا طفيفا في العراق.

وسجلت اسعار صرف الدولار، مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت قد بلغت 163000 دينار.

وهذه قائمة بالأسعار:

100$=162,000 بغداد

100$=161,900 أربيل

100$=162,000 البصرة

100$=162,100 السليمانية 

100$=161,950  دهوك

100$=162,150  کرکوك

100$=162,150  حلبجة

100$=162,050  نينوى

100$=162,050  النجف

100$=162,150  الأنبار

100$=162,100  المثنى

100$=162,100  ذي قار

100$=162,150  كربلاء

100$=162,150  ديالى

100$=162,150  بابل

100$=162,150 واسط

100$=162,100 الديوانية

100$=162,100 صلاح الدين

100$=162,150 ميسان

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