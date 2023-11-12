قائمة مسائية لأسعار صرف الدولار في العراق

2023-11-12 19:12:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنشر "بغداد اليوم" قائمة مسائية بأسعار صرف الدولار أمام الدينار في جميع المحافظات العراقية اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، مسجلاً تذبذباً، بينما يبلغ السعر الرسمي من البنك المركزي العراقي 132000 دينار لـ 100 دولار.

وشهدت أسعار صرف الدولار، في وقت سابق اليوم، انخفاضا طفيفا في العراق.

وسجلت اسعار صرف الدولار، مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161500 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت قد بلغت 163000 دينار.

وهذه قائمة بالأسعار:

100$=162,000 بغداد

100$=161,900 أربيل

100$=162,000 البصرة

100$=162,100 السليمانية

100$=161,950 دهوك

100$=162,150 کرکوك

100$=162,150 حلبجة

100$=162,050 نينوى

100$=162,050 النجف

100$=162,150 الأنبار

100$=162,100 المثنى

100$=162,100 ذي قار

100$=162,150 كربلاء

100$=162,150 ديالى

100$=162,150 بابل

100$=162,150 واسط

100$=162,100 الديوانية

100$=162,100 صلاح الدين

100$=162,150 ميسان