2023-11-12 19:25:28 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

افتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل لفريقه ليفربول أمام ضيفه برينتفورد مساء الأحد، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف صلاح في الدقيقة 39، بعد أن تلقى تمريرة ذكية من زميله الأوروجوياني داروين نونيز، ليضع الكرة في الشباك.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز الشباك خلال أول 6 مباريات بالموسم بملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضافت الشبكة: "جميع الأهداف السبعة التي صنعها نونيز في الدوري الإنجليزي الممتاز أحرزها صلاح".

وأكدت: "بات نونيز ثالث لاعب تذهب جميع الأهداف السبعة الأولى التي صنعها لزميل واحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وسبق نونيز في هذا الشأن الثنائي كيفن كامبل الذي سُجلت أول 10 أهداف صنعها عبر إيان رايت، وتروي ديني الذي اهتزت شباك المنافسين بأول 7 أهداف صنعها عن طريق أوديون إيجالو.

وذكرت شبكة "سكواوكا" أن صلاح انضم إلى لاعبين اثنين آخرين سجلا أهدافا أو قدما تمريرات حاسمة، بملعب فريقه في 15 مباراة أو أكثر على التوالي بالدوري.

واللاعبان الآخران هما ألان شيرر (18 مباراة، و15 مباراة في مناسبة أخرى)، وتييري هنري (17 مباراة).