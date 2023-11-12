2023-11-12 19:59:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الباحث في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، عن أهمية المفاوضات العراقية-الامريكية في الامارات بشأن الاتفاق الأخير حول آليات تحويل الدولار.

وقال الكناني، لـ"بغداد اليوم"، ان "الحوارات الأخيرة ما بين البنك المركزي العراقي والفدرالي الأمريكي، في دولة الامارات خطوة مهمة جداً من أجل إيجاد حلول حقيقية لازمة الدولار التي يمر بها العراق منذ ما يقارب سنة، والتي لم يجد لها أي حلول، مع استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار".

وأضاف ان "تعزيز ارصدة بعض المصارف العراقية بالدولار بشكل مباشر من قبل (بنك جي بي مورجان)، خطوة مهمة سوف تخفف من شحة الدولار في المصارف والسوق، والتي كانت سبب ارتفاع سعر الصرف مؤخرا في السوق الموازي، كما نعتقد ان تنفيذ ما جاء في الاتفاق العراقي – الأمريكي الأخير بشان التعاملات التجارية في الدرهم الاماراتي واليوان الصيني، سوف يدفع الى خفض سعر صرف الدولار في قادم الأيام".

وفي وقت سابق كشفت تقارير عن اتفاق بين البنك المركزي العراقي والبنك الفيدرالي الامريكي خلال اجتماع في الامارات، على اضافة مصارف جديدة ضمن عمل تعزيز الحوالات الخارجية.

ووفق الاتفاق فان عدد المصارف القادرة على تعزيز الارصدة وتحويل العملات الى الخارج اصبح 10 بدلا من 5 مصارف، وتعزيز ارصدتها بالدولار بشكل مسبق، بالاضافة الى تعزيز عدد من المصارف باليوان الصيني او الدرهم الاماراتي والروبية الهندية، وهو مايسمح بتعزيز التجارة الخارجية بسهولة وتمويلها بالدولار.