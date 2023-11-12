من بينها "نقل عصا الذاكرة".. العمليات المشتركة تستعرض اجراءات حماية العملية الانتخابية

2023-11-12 20:39:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استعرض المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، اهم التحديات والمتطلبات الامنية التي عرضتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال الخفاجي لـ"بغداد اليوم"، إن "المفوضية طرحت عدة قضايا منها توفير الامن والحماية للمراكز الانتخابية والناخبين فضلا عن نقل عصا الذاكرة"، مبينا ان "جميعها تم اتخاذ الاجراءات اللازمة لحمايتها وتوفير الامن للعملية الانتخابية".





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