ذي قار تمسي على انتحار ومحاولة "تفجير مزيفة" وسط عملية كبيرة تطيح بمطلوبين

2023-11-12 20:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاحد، عددا من الحوادث الأمنية بينها انتحار فتاة عمرها دون الـ15 عاماً.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان " فتاة عمرها 14 عاما اقدمت على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة سلاح نوع مسدس داخل منزلها في قضاء الدواية شمال شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار ما تزال مجهولة لغاية الآن".

وأضاف المصدر، كما أن "قوة امنية اعتقلت شابا قام بزراعة عبوة ناسفة محلية الصنع، قرب العمارات السكنية في مدينة الصدر وسط الناصرية مركز المحافظة، وبعد التدقيق اتضح أن العبوة عبارة عن (قنينة عطر معدنية مربوط عليها حلقة معدنية بواسطة تيب) لا تحتوي على مواد متفجرة ولا مصدر إشعال"، مشيرا إلى أن "القوات الامنية قامت برفعها دون أي حادث يذكر، وان غرض زرعها كان التهديد والتخويف ".

وتابع المصدر، أن "القوات الامنية شنت عملية أمنية كبيرة في قضاء قلعة سكر شمالي محافظة ذي قار، أسفرت عن إلقاء القبض على 12 متهما بمواد قانونية مختلفة ".