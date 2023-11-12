الزيرجاوي: لا سبب قاهر لتأجيل الانتخابات والتسقيط يتكرر في كل مشهد انتخابي

2023-11-12 20:56:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

استبعد النائب حيدر الزيرجاوي، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 من الشهر المقبل.

وقال الزيرجاوي لـ"بغداد اليوم"، "الانتخابات ماضية، ولا اعتقد انها ستؤجل الا بظروف قاهرة لان كل الأمور جاهزة من استعدادات مفوضية الانتخابات لوجستيا وفنيا لذا لا يوجد سبب للتأجيل".

وأضاف، ان "التسقيط الانتخابي والسياسي من اللعب السياسية في الانتخابات ويتكرر ذلك في كل عملية انتخابية".

وستجرى انتخابات مجالس المحافظات العراقية، وفقاً لطريقة "سانت ليغو" التي تعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على القاسم الانتخابي 1.7.

ويبلغ عدد المرشحين الكلي بلغ 5915 مرشحاً، منهم 4258 رجلاً و1657 امرأة وفقاً لفوضية الانتخابات.

وتتولى مجالس المحافظات المُنتخبة مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة التنفيذيين، ولها صلاحيات الإقالة والتعيين، وإقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية في بغداد، وفقاً للدستور العراقي، وستكون هذه أول انتخابات محلية تُجرى في العراق منذ إبريل/نيسان 2013.

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