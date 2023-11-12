دجلة الجامعة يحقق الفوز على نفط الشمال بدوري السلة الممتاز

2023-11-12 21:24:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي دجلة الجامعة من تحقيق الفوز على ضيفه نادي نفط الشمال بنتيجة (93-86) لحساب مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة .

وجرت المباراة مساء اليوم الأحد، في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وضمن منافسات الناشئين تغلب فريق دجلة الجامعة أيضاً على ناشئين نفط الشمال بنتيجة كبيرة قوامها (72-26) لحساب الدوري المصاحب.

وكان فريق نادي دجلة الجامعة قد فاز في مباراته الأخيرة على نادي الكرخ في مباراة مثيرة بنتيجة (90-85) نقطة .

وتغلب نادي الكهرباء على نادي زاخو في الدور الماضي بنتيجة (76-74) في مباراة قوية جدا قاربت النتيجة حتى لحظاتها الأخيرة .