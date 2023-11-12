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دجلة الجامعة يحقق الفوز على نفط الشمال بدوري السلة الممتاز

دجلة الجامعة يحقق الفوز على نفط الشمال بدوري السلة الممتاز
دجلة الجامعة يحقق الفوز على نفط الشمال بدوري السلة الممتاز
2023-11-12 21:24:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي دجلة الجامعة من تحقيق الفوز على ضيفه نادي نفط الشمال بنتيجة (93-86) لحساب مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة .

وجرت المباراة مساء اليوم الأحد، في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وضمن منافسات الناشئين تغلب فريق دجلة الجامعة أيضاً على ناشئين نفط الشمال بنتيجة كبيرة قوامها (72-26) لحساب الدوري المصاحب.

وكان فريق نادي دجلة الجامعة قد فاز في مباراته الأخيرة على نادي الكرخ في مباراة مثيرة بنتيجة (90-85) نقطة .

وتغلب نادي الكهرباء على نادي زاخو في الدور الماضي   بنتيجة (76-74) في مباراة قوية جدا قاربت النتيجة حتى لحظاتها الأخيرة .

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