الآسايش تعثر على مزرعة مخدرات في حلبجة

2023-11-12 21:34:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن جهاز أمن إقليم كردستان، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023)، العثور على مزرعة للمخدرات في محافظة حلبجة، واعتقال 3 متهمين قاموا بزراعة 65 نبتة من مادة الحشيش للاتجار بها.

وقال الجهاز في بيان اطلعت عليه "بغداد اليوم"، إن "مفارز مديرية آسايش شهرزور نفذت بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في حلبجه، عملية أمنية، تمكنت من خلالها من القبض على شبكة من ثلاثة أفراد في مدينة حلبجه، أقدموا على زرع نبات مخدر من نوع (الحشيش) والمتاجرة بها".

وأضافت أن "المتهمين زرعوا بشكل مخفي وبعيدا عن الأنظار، 65 نبتة مخدرة بهدف الإتجار بها"، موضحة أن "المتهمين تمكنوا من الفرار من قبضة القوات الأمنية قبل أن يتم اعتقالهم مجددا خلال العملية الأمنية"، لافتة إلى "مصادرة كمية كبيرة من المخدرات كانت مهيئة للبيع، وإتلاف جميع تلك المواد المخدرة الموجودة في الحقل وفقا لمحضر قضائي".

وأشار بيان جهاز أمن الإقليم إلى أن "المتهمين موقوفون وفق المادة 26 من قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتحقيق جار في القضية".

وتابع أن العملية تأتي "ضمن الجهود والمساعي المستمرة لاعتقال تجار المخدرات وسد الطريق على تعاطيها ونشرها، لما لها من تأثيرات سيئة على المجتمع"، مؤكدة أن "عملية القبض استندت إلى معلومات دقيقة ومتابعات مستفيضة وموافقات قضائية مسبقة".



