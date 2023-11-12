لاعب الكهرباء محمود خليل يتصدر هدافي دوري نجوم العراق

2023-11-12 21:44:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعتلى لاعب الكهرباء محمود خليل صدارة هدافي دوري نجوم العراق وذلك بعد انتهاء الجولة الرابعة، برصيد أربعة أهداف.

ويلي خليل، ثانيا لاعب القوة الجوية ايمن حسين برصيد 3 أهداف، وبنفس الرصيد لاعب نفط ميسان علاء الدالي، وستة لاعبين بالمركز الرابع برصيد هدفين هم كريم بن عريف من نادي النجف، وشيركو كريم من نادي أربيل، ويندرسون لوكاس من نادي الكرخ، ومحمد سامي من نوروز، وإبراهيم غازي من الحدود ، وكولينز اوبري من الزوراء .

وكان الاتحاد العراقي اعلن ايقاف الدوري بعد انتهاء الجولة الرابعة، وذلك لتجّمع المنتخب الوطني استعدادا للقاء منتخبي إندونيسيا وفيتنام ضمن منافسات آسيا المزدوجة.

ونجح فريق القوة الجوية التمسك بصدارة دوري نجوم العراق بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 12 نقطة، بينما حل نادي الشرطة ثانيا برصيد 9 نقاط ، وجاء نادي دهوك ثالثا برصيد 8 نقاط، فالزوراء رابعاً برصيد 7 نقاط.