القبض على متهم بسرقة عيادات طبيبات أسنان في بغداد

2023-11-12 22:04:51 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ألقت قوة من مكافحة إجرام بغداد، اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023) القبض على متهم بسرقة أموال وأجهزة موبايل من عيادات طبيبات أسنان في العاصمة.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته "بغداد اليوم"، انه "ومن خلال العمل المكثف وتسخير الإمكانات من أجل سرعة الوصول إلى المتهمين خاصة في حوادث السرقة، تمكنت قوة من مكتب الاعظمية لمكافحة الإجرام في مديرية مكافحة إجرام بغداد من إلقاء القبض على متهم بسرقة أموال وأجهزة موبايل من داخل عيادات طبيبات الأسنان".

وأوضح ان "عملية إلقاء القبض على هذا المتهم تأتي بعد ساعات من ورود مناشدة حول وجود حالات سرقة من قبل أحد الأشخاص الذي كان يقوم بالدخول الى هذه العيادات المسروقة بحجج ملتوية".

وأشار البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لإكمال أوراقه التحقيقية بالشكل الدقيق وإحالته إلى الجهات القضائية لينال جزاءه العادل".



