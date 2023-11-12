مهرجان أهداف في تعادل مجنون بين تشيلسي وسيتي

2023-11-12 22:04:56 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حسم التعادل (4-4)، قمة لقاءات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز بين تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي، مساء اليوم الأحد (12 تشرين الثاني 2023) على ملعب ستامفورد بريدج.

سجل رباعية تشيلسي تياجو سيلفا (29) ورحيم سترلينج (37) ونيكولاس جاكسون (67) وكول بالمر (90+5)، بينما أحرز رباعية السيتي إيرلينج هالاند (25-47) ومانويل أكانجي (45+1) ورودري (86).

بتلك النتيجة رفع السيتي رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الترتيب، كما صار رصيد تشيلسي 16 نقطة في المركز العاشر.

وشكل السيتي الخطورة الأولى بالمباراة في الدقيقة 17، بارتقاء من جفارديول لعرضية من ركنية نفذها ألفاريز، مسددا رأسية ذهبت ضعيفة في يد سانشيز.

ورد عليه جالاجير بتسديدة قوية من على حدود المنطقة في الدقيقة 19، أمسك بها إيدرسون.

وحصل السيتي على ركلة جزاء في الدقيقة 22، بعد إعاقة من كوكوريلا لهالاند أثناء ارتقائه لكرة عرضية، ونفذ النرويجي الركلة بنجاح بتسديدة أرضية على يمين سانشيز.

وكاد تشيلسي أن يعدل النتيجة في الدقيقة 28، بتنفيذ جيمس مخالفة من على حدود المنطقة، مسددا كرة مباشرة تألق إيدرسون في إبعادها إلى ركنية.

ونجح تشيلسي في التعديل بالفعل من تلك الركنية، بارتقاء تياجو سيلفا لعرضية من جالاجير، مسددا رأسية سكنت الشباك.

وأهدر السيتي فرصة إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 32، بإرسال فودين عرضية من الجانب الأيمن، فشل سانشيز في التعامل معها ليتابعها هالاند بتسديدة على الطائر من داخل منطقة ال6 ياردات لكنها جاءت في الشباك الجانبية.

وتبعه فودين بتسديدة مقوسة من على حدود المنطقة في الدقيقة 34، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وتمكن تشيلسي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 37، باستغلال جيمس خطأ من جفارديول في الجانب الأيمن، ليرسل عرضية أرضية لسترلينج الذي سدد مباشرة في الشباك.

وبحث سترلينج عن إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 41، بتسديدة مقوسة من الجانب الأيسر للمنطقة مرت بجوار القائم.

وتألق سانشيز في حرمان السيتي من تسجيل التعادل في الدقيقة 42، بتلقي هالاند بينية مميزة من برناردو، ليسدد كرة أرضية قوية من داخل المنطقة تصدى لها حارس تشيلسي.

ونجح السيتي في تعديل النتيجة خلال الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بارتقاء أكانجي لكرة عرضية من برناردو سيلفا مسددا رأسية مميزة في الشباك، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (2-2).

بدأ السيتي الشوط الثاني بقوة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 47، بعدما أرسل ألفاريز عرضية أرضية داخل منطقة ال6 ياردات، تابعها هالاند في شباك تشيلسي.

وكاد السيتي أن يضيف الهدف الرابع في الدقيقة 52، بعدما مهد رودريجو الكرة إلى ألفاريز داخل المنطقة، ليسدد كرة قوية تصدى لها سانشيز.

وانطلق دوكو في الجانب الأيسر في الدقيقة 58، وتلاعب بديساسي قبل أن يسدد كرة أرضية أمسك بها سانشيز.

وأهدر تشيلسي فرصة محققة للتعديل في الدقيقة 60، بعدما تلاعب بالمر برودريجو ودياز لينفرد بإيدرسون وسدد كرة أرضية، تألق الحارس البرازيلي في التصدي لها.

من جديد نجح تشيلسي في تعديل النتيجة بالدقيقة 67، بعدما سدد جالاجير كرة قوية من خارج المنطقة، تصدى لها إيدرسون وتابعها جاكسون في المرمى.

مرة أخرى أهدر تشيلسي فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 76، بعدما أرسل سترلينج بينية سحرية لجوستو داخل المنطقة، ليسدد الأخير كرة مباشرة ذهبت أعلى العارضة.

واستطاع مان سيتي إضافة الهدف الرابع في الدقيقة 86، بتسديدة قوية من رودريجو من خارج المنطقة، اصطدمت بتياجو سيلفا وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

واستمرت الإثارة في اللقاء بحصول تشيلسي على ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بتعرض بروخا للإعاقة من دياز، ونفذ بالمر الركلة بنجاح لينتهي اللقاء المثير بالتعادل (4-4).