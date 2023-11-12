الثانية خلال أيام.. اعتقال "ممزق" دعايات المرشحين في واسط

2023-11-12 22:18:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة واسط، يوم الأحد، باعتقال شخص جديد مهمته تمزيق الدعايات الانتخابية في المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية أطاحت دون العشرين عاماً، بعدما قام بتمزيق عدد من الدعايات الانتخابية في مدينة الكوت مركز محافظة واسط".

وهذه الحالة هي الثانية خلال أقل من أسبوع، حيث اعتقلت القوات الأمنية يوم 7 تشرين الثاني الجاري، متهمين اثنين بتمزيق الدعايات الانتخابية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توجيهات شديدة صدرت من مجلس القضاء العراقي، بمحاسبة ممزقي الدعايات الانتخابية في المحافظات، كما وجهت حكومة واسط المحلية بلدية الكوت والبلديات العامة برفع دعاوى قضائية ضد المرشحين الذين ينشرون دعاياتهم على الجسور والساحات العامة والدوائر الحكومية.