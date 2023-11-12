2023-11-12 23:16:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعتبر النائب والقيادي في حشد نينوى وعد القدو، اليوم الاحد (12 تشرين الثاني 2023)، ان عودة قوات البيشمركة الى مناطق سهل نينوى "مرفوض" حتى لو كلف دماءً.

وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الوضع الامني في مناطق سهل نينوى مستتب ولاحاجة لعودة قوات البشمركة لها"، لافتا الى ان "اثارة الموضوع بين فترة واخرى يخلق هواجس القلق لدى الاهالي خاصة وان البشمركة ارتكبت الكثير من المخالفات السلبية التي لاتزال عالقة في اذهان الناس وتشكل صورة سوداء".

واضاف، ان "قوات البشمركة التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني تركت مناطق سهل نينوى بعد 2014 تاركة خلقها الاهالي لقمة سائغة امام داعش الارهابي"، لافتا الى ان "الوضع الامني مستقر في كل مناطق السهل ولايفهم اصرار حزب الديمقراطي للعودة مرة اخرى رغم كل السلبيات التي رصدت بوجوده قبل سنوات في هذه المناطق".

واشار الى ان "الالحاح من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني بعودة البشمركة هدفها التمدد وفق مبدأ جيوسياسي والهمينة على مقدرات هذه المناطق التي هي جزء من نينوى"، لافتا الى ان "مايحدث مرفوض من قبل الاوساط الاجتماعية والعشائرية والنخب لكل المكونات ولن تعود البشمركة مرة اخرى حتى ولو كلفنا ذلك الدماء".