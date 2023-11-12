رئيس الجمهورية يبحث مع نظيره الصومالي تطوير آليات التعاون بين البلدين

2023-11-12 23:30:08 - المصدر: الفرات نيوز

استقبل فخامة رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد 12 تشرين الثاني 2023 في مقر إقامته بمدينة الرياض فخامة رئيس جمهورية الصومال السيد حسن شيخ محمود والوفد المرافق له على هامش مؤتمر القمة العربية الإسلامية المشتركة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطوير آليات التعاون بين البلدين خدمة للمصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية تكثيف الجهود وتوحيد المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل والعمل المشترك من أجل استقرار المنطقة وتعزيز فرص السلام.

وبشأن الأوضاع في فلسطين، أكد فخامته وجوب وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة فورا، وبذل الجهود الحثيثة على كافة الأصعدة لاحتواء الأزمة وتداعياتها الإنسانية، ودعم الفلسطنيين في نيل حقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

بدوره، عبر الرئيس الصومال عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير التعاون الثنائي وبما يخدم تطلعات الشعبين العراقي والصومالي.

وحضر اللقاء معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، وعضو مجلس النواب السيد وصفي عاصي العبيدي، وسفيرة جمهورية العراق السيدة صفية السهيل.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية