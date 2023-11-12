2023-11-12 23:46:30 - المصدر: وكالة تقدم

وصفت مفوضية الانتخابات، إقبال المواطنين الناخبين على تسلم بطاقاتهم البايومترية بـ”العالي”. وقال عماد جميل رئيس الفريق الاعلامي للمفوضية في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المحافظات المشمولة في وصول البطاقات البايومترية باشرت بتوزيع البطاقات ونلاحظ نسبة اقبال عالية للمواطنين على استلامها وسيتم اصدار موقف بعدد البطاقات المستلمة للمحافظات المشمولة يوم غد الإثنين”. وبين ان “وصول …