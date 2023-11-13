نجاة مسؤول في وزارة التربية من محاولة اغتيال جنوبي العراق

2023-11-13 00:40:28 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بنجاة مسؤول قسم في مديرية تربية المحافظة من محاولة اغتيال شمالي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "مسؤول قسم تربية الرفاعي التابعة لمديرية تربية ذي قار العامة، جواد الركابي، نجا من محاولة اغتيال، بعدما هاجمه مجهولون تقلهم دراجة نارية اثناء مسيره على كورنيش الرفاعي شمالي المحافظة".

وبين المصدر، ان "الركابي اصيب بيده بواسطة آلة حادة، ثم لاذ الجناة بالفرار لجهة مجهولة الهوية، حيث نقل للمشفى لغرض العلاج، فيما فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".