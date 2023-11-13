أسعار النفط تواصل الهبوط مستكملة 3 أسابيع من التراجع

2023-11-13 08:02:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصلت أسعار النفط الهبوط بعد 3 أسابيع من التراجع حيث ينتظر المتداولون تقارير الصناعة لتأكيد ما إذا كان الانخفاض الأخير مبالغاً فيه.

انخفض خام برنت إلى ما دون 81 دولاراً للبرميل، بعد أن خسر حوالي 12% على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية بسبب المخاوف المتزايدة بشأن الطلب العالمي وتراجع علاوة مخاطر الحرب بين إسرائيل وحماس. جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 77 دولاراً. ستنشر أوبك تقريرها الشهري عن سوق النفط يوم الإثنين، تليها هذا الأسبوع وكالة الطاقة الدولية وبيانات المخزونات الأميركية لأسبوعين.

"سيكون التركيز على العديد من تقارير سوق النفط التي تصدر هذا الأسبوع.. أي علامات على ضيق السوق قد تغير المعنويات التي أضعفتها تراجع التوترات الجيوسياسية"، بحسب بريان مارتن ودانييل هاينز، المحللان في "إيه إن زي غروب هولدنغ" (ANZ Group Holdings).

انتعاش النفط على نحو طفيف في نهاية الأسبوع الماضي بعد أن انخفض يوم الأربعاء إلى ما دون 80 دولاراً للمرة الأولى منذ يوليو، مع ظهور إشارات على تراجع الاستهلاك في الصين والولايات المتحدة وأوروبا. وظلت الإمدادات من الشرق الأوسط التي تعد مصدر حوالي ثلث النفط الخام في العالم، غير متأثرة بالصراع بين إسرائيل وحماس، في حين تتزايد الشُحنات من روسيا والولايات المتحدة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، قصفت الطائرات الإسرائيلية أهدافاً لحزب الله في لبنان في علامة أخرى على إمكانية فتح جبهة ثانية للصراع. وأشار مسؤولون كبار في إسرائيل والولايات المتحدة إلى تكثيف المحادثات بشأن تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

في هذه الأثناء، يزور وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إقليم كوردستان لبحث استئناف الصادرات عبر ميناء جيهان التركي. وتوقف خط الأنابيب الرئيسي منذ مارس الماضي بسبب خلاف بين تركيا والعراق، كما تعرض لأضرار بسبب زلزال.

تشير فروق الأسعار إلى ترقب وانتظار السوق، مع تقارب سعر أقرب عقدين لخام غرب تكساس الوسيط يوم الإثنين. ويقارن ذلك بتوجه صعودي في السوق فيما يسمى بحالة باكورديشن بفارق قدره 1.34 دولار قبل شهر.

بلومبرغ