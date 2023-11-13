الاستخبارات تطيح بـ4 إرهابيين وتجار أثار مع عشرات القطع الأثرية في 4 محافظات

2023-11-13 10:37:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وكالة الاستخبارات : تحكم قبضتها على مطلوبين وفق المادة 4 إرهاب ، وتجار أثار مع عشرات القطع الأثرية في عدة محافظات من البلاد



===================



في إطار الجهود التي تبذلها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لملاحقة المطلوبين، ووفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان من تنفيذ عملية أمنية أثمرت عن إلقاء القبض على اربعة مطلوبين وفق المادة 4/2 إرهاب ،

فيما قامت قوة من مفارز استخبارات الفرقة الأولى شرطة إتحادية بالقبض على أحد المطلوبين بالقتل وفق المادة( 406 / ق.ع ) وجاءت عملية القبض بعد متابعتهِ في إحدى الأحياء شرق العاصمة بغداد . وتمت إحالة المطلوبين للجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل .

ومن جهةً اخرى وفي إطار جهودها المبنية على تكثيف العمل الإستخباري للتصدي لتجار الأثار قامت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة من القبض على ٢ من تجار الأثار وبحوزتهم 8 قطع أثرية ،

وفي محافظة النجف الأشرف قامت مفارز من مديرية مكافحة الجريمة المنظمة أيظاً بالقبض على ٢ تجار للأثار وبحوزتهم ١٧ قطعة أثرية مع العجلة التي كانوا يستقلونها .

حيثُ تم إتخاذ الأجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل .



وتهيب وكالة الأستخبارات والتحقيقات الإتحادية المواطنين للإبلاغ عن العمليات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة والحالات المشبوهة بالخط الساخن المجاني 144 .