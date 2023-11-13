القبض على متهم بقتل جاره جنوب بغداد

2023-11-13 10:40:03 - المصدر: الفرات نيوز

{أمنية: افلرات نيوز} ألقت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب النهروان القبض على متهم مطلوب بجريمة قتل جاره بسبب شجار حصل بينهما ضمن منطقة ناحية الوحدة جنوب بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انه "تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيف المتهم وفق احكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

ومن جانب آخر نفذت مفارز مديرية مكافحة الإجرام أوامر قبض بحق متهمين اثنين لقيامهما بتزوير سندات عقارية وملكية عجلة ضمن مكتبي مكافحة اجرام الكاظمية والمدائن، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتوقيفهما وفق أحكام المادة (٢٨٩ ، ٢٩٨ ) من قانون العقوبات لينالا جزاءهما العادل.