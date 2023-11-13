إطلاق التقديم الى المقاعد الشاغرة لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي

2023-11-13 10:40:03 - المصدر: الفرات نيوز



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إطلاق استمارة التقديم الإلكتروني الى المقاعد الشاغرة لقناة التعليم الحكومي الخاص الصباحي (الموازي) للسنة الدراسية 2024/2023 لقبول الطلبة الذين لم يظهر لهم قبول في الوجبة الاولى والذين لم يقدموا في وقت سابق الى القناة على وفق الحدود الدنيا.



ويتاح التقديم للقناة المشار إليها أمام الطلبة من خريجي السنة الدراسية 2023/2022 حصرا عبر بوابة دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى غاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الأربعاء الموافق 2023/11/15.

