في 4 محافظات.. اعتقال 9 أشخاص بتهم إرهابية وتهريب آثار

2023-11-13 10:48:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على إرهابيين ومهربيّ آثار بعمليات منفصلة في أربع محافظات.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان من تنفيذ عملية أمنية أثمرت عن إلقاء القبض على أربعة مطلوبين وفق المادة 4/2 إرهاب في المحافظة.

وفي السياق أضافت الوكالة أن قوة من مفارز استخبارات الفرقة الأولى في الشرطة الاتحادية ألقت القبض على أحد المطلوبين بتهمة القتل وفق المادة، مبينة أن عملية القبض جاءت بعد متابعته في أحد الأحياء شرق العاصمة بغداد.

من جانب آخر، ذكرت الوكالة في بيانها أن مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة ألقت القبض على اثنين من تجار الآثار وبحوزتهما 8 قطع أثرية، فيما ألقت مفارزها المختصة بمحافظة النجف القبض على اثنين أيضاً من تجار الآثار وبحوزتهما 17 قطعة أثرية مع العجلة التي كانوا يستقلونها.

وأكدت إحالة جميع المعتقلين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لينالوا جزاءهم العادل.