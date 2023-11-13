إجازة الخمور.. 3 محاذير من أزمة في ديالى ومناطق ترفض فتح محال لبيعها

2023-11-13 10:58:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الإثنين (13 تشرين الثاني 2023)، عن رفض ثلاث مناطق سكنية في بعقوبة إعادة فتح محال بيع الخمور.

وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لـ"بغداد اليوم"، ان "فتح محال بيع الخمور في بعقوبة ملف حساس ويثير حفيظة الأهالي خاصة في المناطق السكنية وتم رفض فتح 3 مواقع رغم اكمال شعبة السياحة كافة الموافقات لكن غضب الأهالي دفع الى رفضها والتريث بها في الوقت الحالي".

وأضاف، ان "فتح محال بيع الخمور يعتمد قانونا خاصا وشعبة السياحة هي المعنية بالنظر بتطبيق الشروط قبل تقديم طلب رسمي لنا لأخذ عدم الممانعة ويجب إعادة النظر به لتفادي موجة غضب خاصة وان جميع المواقع قريبة من الأحياء والأزقة السكنية".

وأشار الى "ضرورة اعادة النظر بملف فتح محال الخمور والتفاعل مع اراء الاهالي" مؤكدا بانه "يجب التعامل مع الملف بتروي لانه قد يشكل أزمة خاصة مع الرفض الشعبي لفتحها بين الأحياء والأزقة السكنية".

وتابع، ان "3 محاذير لإعادة فتح محال الخمور أبرزها انها قد تخلق اشكالية بسبب فرضها من قبل الأهالي والبعض نظم وقفات احتجاجية أكثر من مرة".

وكانت وثيقة صادرة عن قائمقامية قضاء بعقوبة، حصلت عليها "بغداد اليوم"، أمس الاحد (12 تشرين الثاني 2023) أظهرت طلباً لاهالي منطقتي (التكية وام النوه) التابعتين لقضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى بالاعتراض والممانعة بشأن قرار وزارة الثقافة والسياحة بمنح اجازة بيع الخمور في الاحياء السكنية.