تراجع النفط وسط مخاوف انكماش الطلب في الصين والولايات المتحدة

2023-11-13 11:00:04 - المصدر: العربي الجديد

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بعد صعودها يوم الجمعة، بعد تجدد المخاوف من تقلص الطلب في الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي أثر سلبا على معنويات السوق.

وبحلول الساعة 04.00 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يناير/ كانون الثاني 71 سنتا، أو 0.87%، إلى 80.72 دولارا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر/كانون الأول 68 سنتا، أو 0.88%، إلى 76.49 دولارا للبرميل.

وانخفض الخامان عن متوسط السعر في 100 يوم البالغ 86.61 دولارا للبرميل لخام غرب تكساس الوسيط و82.31 دولارا لبرميل خام برنت.

وصعدت الأسعار بنحو 2%، يوم الجمعة، بعدما عبر العراق عن دعمه لتخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، لكنها انخفضت بقرابة 4% خلال الأسبوع مسجلة خسائر لثالث أسبوع على التوالي لأول مرة منذ مايو/أيار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في الأسبوع الماضي إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة هذا العام سيزيد على نحو أقل بقليل من المتوقع، بينما سينخفض الطلب.

وأكدت السعودية وروسيا، وهما من كبار مصدري النفط، في الأسبوع الماضي، أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام ، إذ تواصل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي في الإلقاء بظلالها على أسواق الخام.

وتجتمع مجموعة أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا في 26 نوفمبر/تشرين الثاني.

(رويترز)