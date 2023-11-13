2023-11-13 12:06:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيڨان فائق جابرو، عودة (٣٧٥) نازحاً إيزيدياً من مخيم بيرسفي١ في قضاء زاخو بشكل طوعي إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، تماشياً مع البرنامج الحكومي وتنفيذاً للخطة الوطنية لإعادة النازحين.



وأوضحت السيدة جابرو، أن "عملية نقل الأسر مع أثاثهم تمت بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وبالتعاون مع الإدارات المحلية في قضاءي زاخو وسنجار"، فيما وجهت "بشمول الأسر العائدة إلى مناطقها الأصلية في سنجار بالسلع المعمرة والمساعدات الإغاثية وتلبية جميع احتياجاتها سريعا".



وأكدت السيدة جابرو، أن "الوزارة مستمرة بالعمل على تطبيق ما جاء في البرنامج الحكومي لإعادة جميع النازحين بشكل طوعي وإغلاق ملف النزوح بالكامل " .





