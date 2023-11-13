2023-11-13 12:12:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



افتتح محافظ صلاح الدين إسماعيل خضير الهلوب ووزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنكين ريكاني مشروع ماء الدجيل الكبير.

وذكر بيان لمكتب الهلوب ان "محافظ صلاح الدين ووزير الإعمار والإسكان افتتحا مشروع ماء الدجيل الكبير، والذي تبلغ طاقته التصميمية 4000 م3/الساعة والذي سيُسهم هذا المشروع الكبير في سد إحتياجات أهالي القضاء والقرى المجاورة له من الماء الصالح للشرب".

وأضاف البيان ان "المحافظ والوزير اطلعا على جودة العمل في كافة ملاحق المشروع ومواصفاتها، وقدم الهلوب شكره لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على التعاون والدعم الواعد بين الحكومة المحلية والمركزية، مؤكدا ان هذا الامر انطلاقة جادة بالمشاريع الكبرى والخدمات، ومحافظة صلاح الدين اليوم على موعد مع تقدم عمراني كبير في مشاريع مهمة واستراتيجية".





