رئيس إقليم كوردستان: استئناف تصدير النفط باسرع يعد أمرا ضروريا

2023-11-13 12:20:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين وزير النفط العراقي حيان عبدالغني والوفد المرافق له.

وفي اجتماع حضره نائبا وزير النفط العراقي ووزير الثروات الطبيعية في حكومة الاقليم وكالة، جرى بحث خطوات وإجراءات استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان ومناقشات الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بهذا الشأن.

واكد بارزاني على دعمه لمناقشات وخطوات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحل المشاكل واستئناف تصدير النفط، واشار الى ان توقف تصدير النفط في الاقليم تسبب بخسائر كبيرة للخزينة العامة العراقية، معتبرا استئناف التصدير باسرع وقت امرا ضروريا.

ومن جانبه اكد وزير النفط على الرغبة الجادة للحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء السوداني لحل المشاكل واستئناف التصدير، وعرض ايجازا حول اهداف زيارته الى اقليم كوردستان ونتائج مناقشات الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم بهذا الشأن

وكان الوزير عبد الغني، أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع إقليم كوردستان وشركات النفط وأنقرة، من أجل استئناف تصدير النفط من العراق إلى تركيا.

وفي 30 آب/أغسطس الفائت، قال سفين دزيي، رئيس مكتب العلاقات الخارجية في رئاسة وزراء إقليم كردستان، إن العراق تكبد خسائر تقدر بنحو 5.5 مليار دولار بسبب توقف تصدير نفط الإقليم.

يذكر أنه في 25 آذار/مارس الماضي أُعلن توقف تدفق النفط من العراق إلى ميناء جيهان في تركيا، على خلفية قرار صادر عن محكمة التحكيم الدولية ومقرها باريس، بشأن تصدير النفط بين تركيا والعراق.