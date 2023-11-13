ائتلاف المالكي يعلق على دعوة الصدر لمقاطعة الانتخابات: غير مجدية فلا يمثلون كل الشيعة

2023-11-13 12:38:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رد ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم الاثنين، على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأنصاره بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات من أجل تقليل شرعيتها دوليا وداخليا، وعدّها دعوة "غير مجدية"، كون التيار لا يمثل المكون الشيعي بأكمله.

وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، لوكالة شفق نيوز، إن "جزءاً من المكون الشيعي سيقاطع انتخابات مجالس المحافظات، اما بقية المكون الشيعي فسوف يشارك، ومقاطعة جزء من أي مكون لا يؤثر على شرعية الانتخابات دوليا او داخليا، ولو كان كل المكون الشيعي مقاطع لكان هناك تأثير وكذلك الحال بالنسبة للمكون السني والكوردي".

واوضح المطلبي، ان "المكون الشيعي سيشارك في العملية الانتخابية كمرشحين وناخبين، فلا يوجد ما يفقد الانتخابات شرعيتها".

وأضاف ان "الدستور العراقي اكد انه لا يوجد أي سقف لنسبة المشاركين في الانتخابات لتحديد شرعيتها من عدمها، ولهذا فان أي نسبة حتى لو كانت ضئيلة جداً، فتعتبر انتخابات دستورية وشرعية، خصوصاً ان حق الانتخابات متوفر للجميع ويحق لكل شخص المشاركة في الانتخابات او مقاطعتها فهذا هو خيار شخصي تابع له وهو بإرادته".

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، انصاره الى مقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، وعدّ ذلك بأنه سيقلل من شرعيتها خارجياً وداخلياً.

وقال الصدر في رده على سؤال من انصاره حول المشاركة في الانتخابات، إن "مشاركتكم للفاسدين تحزنني كثيراً .. ومقاطعتكم للإنتخابات أمر يفرحني ويغيض العدا ... ويقلل من شرعية الانتخابات دولياً وداخلياً ويقلص من هيمنة الفاسدين والتبعيين على عراقنا الحبيب حماه الله تعالى من كل سوء ومن كل فاسد وظالم".