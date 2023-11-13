الذهب قرب قاع 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار

2023-11-13 13:14:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حومت أسعار الذهب يوم الاثنين قرب أقل مستوى في ثلاثة أسابيع في ظل ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة مسجلا 1938.12 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0714 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1942.50 دولارا.

هبط الذهب 2.8 بالمئة الأسبوع الماضي مسجلا أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ قوضت تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول آمالا في خفض أسعار الفائدة.

وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري "التركيز ينصب نوعا ما على ما إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين من شأنها جعل مجلس الاحتياطي الاتحادي يتوقف أو يرفع أسعار الفائدة. لذلك أعتقد أن تحركات الأسواق طفيفة قبيل هذه البيانات".

من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات رئيسية أخرى وسجل أعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة مما قلل جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.12 دولارا للأوقية بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 845.60 دولارا.

وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 967.85 دولارا للأوقية، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى منذ 2018.