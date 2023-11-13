ارتفاع الحوالات الخارجية بنسبة 91% في مزاد البنك المركزي العراقي

2023-11-13 13:24:23 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، بنسبة 91% على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 212 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 230 مليوناً و744 ألفاً و244 دولاراً، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات، واعتمادات، والتي بلغت 212 مليوناً و84 ألفاً و444 دولاراً، مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 18 مليوناً و695 ألفاً و800 دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 18 مصرفاً، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 50 شركة.