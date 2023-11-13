البصرة تبدد المخاوف .. "جذع النخلة" جاهز للقاء العراق واندونيسيا

2023-11-13 13:36:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بدد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم في البصرة بدر ناصر، يوم الإثنين، مخاوف الوسط الكروي حول جاهزية ملعب البصرة الدولي (جذع النخلة) من عدمه لاستضافة مباراة المنتخب العراقي ونظيره الاندونيسي.

وقال ناصر لوكالة شفق نيوز، إن "ارضية الملعب اصبحت جاهزة بالكامل لاستضافة اللقاء الآسيوي بين العراق واندونيسيا اضافة لمرافق الملعب الاخرى، ولا مخاوف على جاهزيته للقاء المرتقب"، مبيناً ان "كل منظومات الملعب حالياً تتمتع بمواصفات عالمية وهي جاهزة للقاء الخميس المقبل الذي يحظى بمتابعة دولية وآسيوية".

واكد بأن "ملعب البصرة واعتباراً من الآن سوف يخصص فقط للمباريات الرسمية للمنتخبات والاندية الاسيوية والعربية بعد ان تم اكمال ملعب الفيحاء سعة عشرة آلاف متفرج بعد عمل طويل تكلل بالنجاح والذي سيخصص لمباريات دوري نجوم العراق بدءا من الجولة الخامسة".

ولفت الى ان "ملعب البصرة يمتلك ارضاً ضمن مواصفات عالمية وخير دليل حينما استضاف مباريات خليجي 25 التي رافقتها امطار غزيرة بعدها وبقت صامدة وصالحة للعب ولم تتضرر لوجود منظومة تصريف على مستوى عالٍ".