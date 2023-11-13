التعليم: قبول 3203 طلاب في المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية

2023-11-13 14:40:02 - المصدر: الفرات نيوز



تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبول ثلاثة آلاف ومئتين وثلاثة طلاب ضمن المنحة المجانية الخاصة بالمجموعة الطبية (طب، طب أسنان، الصيدلة) في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2024/2023.



وأظهرت النتائج المنشورة في بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) قبول (3203 ) طلاب جرى تدقيق ملفاتهم التي توزعت على تسعين قسما في الجامعات والكليات الأهلية.



وفي الوقت الذي يمكن للطلبة المتقدمين الاطلاع على نتائج تقديمهم عبر حسابهم الطلابي فإن المقبولين منهم يتوجب عليهم التوجه الى الجامعات والكليات الأهلية مستصحبين معهم رمز التسجيل (code) مع وثائقهم الرسمية لإتمام عملية التسجيل والمباشرة يوم الخميس القادم الموافق 2023/11/16.

