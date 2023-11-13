تغييرات في قيادة مكافحة الارهاب وقائد الجهاز يصدر أمرين بالمنع

2023-11-13 14:40:02 - المصدر: الفرات نيوز

للواء الرُكن حسن مكنزي سلمان اللامي قائدًا لقوات مُكافحة الإرهاب .

فارسٌ من الطراز الأول وصاحب عقلية فذة عُرف بتواضعه وخُلقه الرفيع، هو خريج الكلية العسكرية الاولى الدورة (72) وكان مُعلمًا في الكلية العسكرية قبل العام 2003

شغل مناصب :

- ضابط ركن العمليات في مديرية العمليات

- رئيس اركان قيادة العمليات الخاصة الاولى

- معاون قائد العمليات الخاصة الثانية.

- نائب قائد العمليات الخاصة الثانية

في فترة احتلال الموصل صمد صمود الابطال رفقة رئيس الجهاز الحالي الفريق الركن كريم التميمي في مصفاة بيجي وقاعدة سبايكر، وشارك في تحرير مناطق القادسية وجامعة صلاح الدين وحي الطين والحمرة وغيرها

بعد العام 2015 شغل مناصب

- مدير قسم التخطيط الاستراتيجي

- مدير مكتب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الاسبق الفريق اول الركن طالب شغاتي

- مدير مديرية التدريب

- قائد العمليات الخاصة الثالثة من 2019 ولغاية تكليفه بمنصب قائد قوات مكافحة الإرهاب هذا اليوم

من مميزاته انه يتكلم الانكليزية بطلاقة وشارك بدورات احترافية خاصة بأبطال العمليات الخاصة خارج البلاد .

مُبارك لكل ابطال جهاز مُكافحة الإرهاب هذا الاختيار الموفق والسديد ونسأل الله الحفظ والسداد للسيد قائد قوات مُكافحة الإرهاب في منصبه الجديد وكلنا ثقة بنجاحه .

في إطار التصحيح الاداري والوظيفي للعمليات الخاصة العراقية وجه رئيس جهاز مكافحة الارهاب

1. يمنع وضع اي صورة لرئيس الجهاز في اي مقر او مكتب من مكاتب وحدات مكافحة الإرهاب

2.يمنع طرح القصائد والهوسات العشائرية في حال دخول رئيس الجهاز الى اي وحدة خلال زيارته للمقرات.