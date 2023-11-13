التربية تعلن ست ضوابط جديدة للانتساب المفتوح

2023-11-13 14:42:17 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



١. لايسمح بالدوام بالانتساب لتلاميذ الصف (الاول والثاني والثالث) الابتدائي تلافياً لفقدان مهارات التهجي والاملاء عند الدوام

٢. يؤدي التلاميذ والطلبة بالانتساب امتحان الشهر الاول ونصف السنة والشهر الثاني وامتحان نهاية السنة لتقويم ادائهم العلمي

٣. لايمكن الغاء الانتساب بأي شكل من الاشكال

٤. تلغى المنحة عن التلاميذ والطلبة المقبولين بالانتساب

٥. يقدم ولي الامر تعهداً قانونياً في الشعب القانونية بمديرياتهم العامة بعدم الغاء الانتساب لاي سبب كان

٦. يكون اخر موعد للتقديم بالانتساب ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٣



يتبع ...





