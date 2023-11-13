2023-11-13 14:44:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اللواء الرُكن حسن مكنزي سلمان اللامي قائدًا لقوات مُكافحة الإرهاب، يوصف بأنه "فارسٌ" من الطراز الأول وصاحب عقلية فذة، هو خريج الكلية العسكرية الاولى الدورة (72) وكان مُعلمًا في الكلية العسكرية قبل العام 2003

وشغل مناصب، ضابط ركن العمليات في مديرية العمليات، ورئيس اركان قيادة العمليات الخاصة الاولى، ومعاون قائد العمليات الخاصة الثانية، ونائب قائد العمليات الخاصة الثانية.

وفي فترة احتلال الموصل صمد رفقة رئيس الجهاز الحالي الفريق الركن كريم التميمي في مصفاة بيجي وقاعدة سبايكر، وشارك في تحرير مناطق القادسية وجامعة صلاح الدين وحي الطين والحمرة وغيرها.

وبعد العام 2015 شغل مناصب، مدير قسم التخطيط الاستراتيجي، ومدير مكتب رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الاسبق الفريق اول الركن طالب شغاتي، ومدير مديرية التدريب، وقائد العمليات الخاصة الثالثة من 2019 ولغاية تكليفه بمنصب قائد قوات مكافحة الإرهاب هذا اليوم، ومن مميزاته انه يتكلم الانكليزية بطلاقة وشارك بدورات احترافية خاصة بأبطال العمليات الخاصة خارج البلاد.