إضافة "طارئة" في قائمة لاعبي المنتخب العراقي

2023-11-13 15:00:40 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قرر الجهاز الفني للمنتخب العراقي، يوم الاثنين، إضافة لاعبين اثنين إلى تشكيلة المنتخب بسبب ظرف طارئ أدى إلى إبعاد أحد المحترفين المغتربين عن القائمة.

وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الجهاز الفني أضاف اللاعبين مصطفى ناظم، وحسين علي جاسم، إلى القائمة ومن المؤمل انضمامهما إلى وفد المنتخب اليوم استعداداً لمواجهة منتخبيّ إندونيسيا وفيتنام ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبين أن إضافة اللاعبين جاءت بعد أن تأكد غياب محترف نادي ساندرفورد النرويجي، المغترب العراقي دانيلو السعد بسبب الإصابة.