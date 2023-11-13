بالأسماء.. تكليف ثلاثة قادة جدد في جهاز مكافحة الإرهاب

2023-11-13 15:11:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، عن تكليف ثلاثة قادة جدد في جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الجديد الفريق الركن كريم التميمي، كلف اللواء الركن حسن مكنزي بمنصب قائد قوات جهاز مكافحه الإرهاب".

وأضاف، أنه "تم تكليف العميد الركن محمد زبير بمنصب قائد العمليات الخاصة الثانية، فيما تم تكليف العميد الركن علاء ياسر قائداً للقيادة الاولى جهاز مكافحة الإرهاب".







