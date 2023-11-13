"اتخذوا الاحتياطات".. العراق موعودة بموجة مطرية غزيرة يرافقها تساقط لـ "الحالوب"

2023-11-13 15:15:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع الراصد الجوي صادق العطية، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، تساقط الامطار بشكل غزير مع حبات البرد خلال الأيام المقبلة.

وقال العطية في تدوينة له عبر فيسبوك وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "حالات جوية ممطرة متتابعة ستكون الأولى منها تبدأ من الثلاثاء المقبل ولغاية مساء يوم الخميــس، فيما ستكون الثانية من يوم الاحد من الأسبوع المقبل ولغاية مسـاء الثلاثاء".

وأوضح، أن "الحالة الأولى بسبب منخفض جوي ينحدر مـــن اوروبا، وينفصل عنه منخفض جـوي (قطـع) يؤثـر في أجواء العراق والشام وشـمال شبه الجزيرة".

وبين، أنه "يتلاشى بعدها ليسيطر مرتفع جوي وهذا لا يقوى على الصمود امام اندفاع منخفض اقوى مــــن جهة اوروبا مساء يوم السبت ليبــــدأ تأثيره علينا اعتبارا من يوم الأحد على شكل منخفض(قطع) أيضا".

وتابع، أن "كلتا الحالتين تلقيان دعما من جهة بحر العرب وهو دعم رطوبة سطحية عالي جدا".

وأشار الى أن "الحالة الثانية تعتبر أقوى تأثيرا من الحالة الأولى بسبب قيم التبريد العالية للمنخفض في الطبقات العليا من الجو، وهذا يسمح بتشكل سحب ركامية شاهقة يصحبها هطول غزير وتساقط حبات البرد ورياح هابطة تستوجب اخذ الاحتياطات".