النزاهـة ترصد توقـف مشروع بناء 5 مدارس بكلفة 7 مليارات دينار في كربلاء

2023-11-13 15:16:59 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





- القبض على أمين صندوق كلية اختلس قرابة مليار دينار



أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لحالات إهمالٍ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحق شركاتٍ مُتلكئةٍ، واختلاسٍ ومُخالفاتٍ بعمليَّات شراءٍ، فضلاً عن ضبط موادَّ طبيَّةٍ منتهية الصلاحية في عددٍ من دوائر كربلاء.



الدائرة أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة - قسم العقود العامَّة، لاحظ بعد القيام بأعمال المُتابعة والتحرّي عن المُخالفات المنسوبة إلى قسم الأبنية المدرسيَّـة في المُديريَّة العامَّة لتربية كربلاء إهمالاً في اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركتي مقاولاتٍ عامَّةٍ؛ لتلكُّؤهما في إنجاز مشاريع بناء (٥) مدارس، لافتةً إلى أنَّ نسبة الإنجاز في تلك المدارس البالغ كلفتها (٧,٣٦٢,٥٦٧,٠٠٠) سبعة مليارات وثلاثمائة واثنين وستين مليون دينارٍ تراوحت بين (٢ %-٩١ %)، علماً أنَّ العمل مُتوقّفٌ منذ العام ٢٠١٥.



وأضافت إنه تمَّ إلقاء القبض على أمين صندوق كليَّة أهليَّة؛ لاختلاسه مبلغ (٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار من صندوق الجامعة بموجب عمليَّات صرفٍ وهميَّةٍ تحت فقرة بدل إيجارٍ وصيانةٍ سنويَّةٍ، مُبيّنةً أنَّ الأموال المُختلسة هي من النسبة الخاصَّة بحصتي وزارة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي، لافتةً إلى أنَّه بتفتيش دار المُتَّهم تمَّ ضبط (٧٢) صورة قيد عقارٍ، و(٦) عقود بيع عقاراتٍ خارجيَّةٍ باسم المُتَّهم.



ونوَّهت بتمكُّن الفريق من رصد قيام لجنة المُشتريات في كليَّة طب الأسنان بجامعة كربلاء بشراء (١٦) كرسي أسنان بمبلغ (١٠٤,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار خلال شهر كانون الثاني ٢٠٢٣، كاشفةً عن عدم إدخالها مخزنياً لغاية الآن، وعدم وجود آوليات الشراء، مشيرةً إلى أنَّ الفريق شخَّص أيضاً ارتكاب لجنة المشتريات في الكليَّة مُخالفاتٍ في عمليَّة شراء حاسباتٍ بأسعارٍ تبلغ ضعف الأسعار السائدة في الأسواق المحليَّـة.



وفي مستشفى الهنديَّة، تمَّ ضبط مُعاملتي شراء (٤) حاضنات أطفال بمبلغ (٩٩,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، مُشيرةً إلى قيام لجنة المُشتريات في المستشفى بشراء (٨) حاضناتٍ لوحدة الخدج، تمَّ إنجاز معاملات شراء أربعٍ منها، فيما تمَّ إدخال (٤) حاضناتٍ أخرى إلى العمل دون إكمال معاملاتها وإدخالها مخزنياً، لافتةً إلى عدم قيام لجنة المشتريات باستقطاب أفضل العروض للشراء، وتابعت إنَّ الفريق الذي قام بالمُتابعة والتحرّي والتدقيق لعمليَّة شراء منظومة الإنذار المُبكر في المستشفى البالغة كلفتها (٩٤,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، بيَّن أنَّ نوعيَّـتها رديئة وغير مُطابقةٍ للمُواصفات، فضلاً عن عدم فحصها من قبل مُديريَّـة الدفاع المدني؛ لغرض تأييد عمل المنظومة واستلامها.



وأكدت أنَّ لجنة المُشتريات في المستشفى ارتكبت مُخالفةً أخرى بشراء (٣٠) جهاز تكييف (سبلت) بأسعارٍ مبالغٍ فيها، كما تمَّ رصد موادّ طبيَّة "مغذيات" مُنتهية الصلاحية دون قيام مسؤولي مذخر الأدوية في المُستشفى بإعمامها بين المُؤسَّسات الصحية؛ لغرض الافادة منها، تنفيذا لتعليمات قسم الصيدلة في دائرة صحة كربلاء.





