السوداني يؤكد لقائد الشرطة الإيرانية اهمية التعاون لإنفاذ القانون وبسط الأمن

2023-11-13 15:18:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الإثنين، للقائد العام للشرطة الإيرانية أحمد رضا رادان، اهمية التعاون بين بغداد وطهران لإنفاذ القانون وبسط الأمن.

وبحث السوداني مع رادان حلال استقباله له في بغداد، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "أوجه التعاون المختلفة بين العراق وإيران، في ما يتعلق بحفظ الأمن الداخلي، وملاحقة الجريمة المنظمة، والتأكيد على التنسيق الأمني الثنائي في ملفات ضبط الحدود، ومحاربة تجارة المخدرات، التي تمثل تحدياً مشتركاً للبلدين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال اللقاء، "أهمية التعاون بين جهازي الشرطة في البلدين، لإنفاذ القانون، وبسط الأمن والاستقرار، بما يعزز تنمية الشراكة والتبادل التجاري والتكامل في ملفات اقتصادية مختلفة".