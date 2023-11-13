2023-11-13 15:20:22 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -



تنفي مديرية المرور العامة عن قيامها بالمحاسبة وفرض الغرامات عبر نظام المرور الذكي خلال الأيام الماضية،

وذلك بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مديرية المرور العامة بفرض الغرامات عبر كاميرات المراقبة (نظام المرور الذكي) قبل الاعلان الرسمي عن البدء بالعمل بنظام الإشارة الضوئية الذكية وذلك في تقاطعات المثنى (ملعب الشعب)وتقاطع الربيعي والازياء وحماة وتقاطع فلسطين( مول النخيل) التي ستشهد تطبيق نظام المرور الذكي (الإشارة الضوئية الذكية ، رصد المخالفات المرورية ) في الأيام المقبلة،

وسيتم إعلام المواطنين عبر القنوات الرسمية وعبر اعلام وزارة الداخلية وإعلام المرور العامة عند بدء العمل بنظام المرور الذكي ،



لذا نرجو من المواطنين الكرام عدم تداول الاخبار الغير صحيحة واخذ الاخبار من المصادر الموثوقة.



مديرية المرور العامة

العلاقات والإعلام

يتبع ...