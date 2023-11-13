وزير النقل يوجه بتخصيص قطارات من البصرة الى بغداد وبالعكس لنقل جماهير الكرة الرياضية

2023-11-13 16:30:03 - المصدر: الفرات نيوز

اوعز وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي بتسيير قطارات من بغداد الى البصرة وبالعكس لنقل الجماهير الرياضية المشجعة ، لمتابعة مباراة العراق واندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم .

وقال المكتب الاعلامي للوزارة : ان وزير النقل الاستاذ رزاق محيبس السعداوي وجه بتخصيص رحلات عبر قطارات سكك الحديد للجمهور الرياضي دعماً ومؤازرةً للمنتخب الوطني وبأشراف مباشر من مدير عام السكك المهندس يونس الكعبي .

ونوه المكتب الاعلامي : ان موعد رحلات القطارات يبدأ يوم الاربعاء الموافق 11/15 قبل يوماً من موعد بدأ المباراة يوم الخميس 11/16 الساعه 5:45 م بتوقيت بغداد ، من خلال الحجز من محطة قطار بغداد ذهاباً وعودةً ، ويكون في اوقات الدوام الرسمي وقبل مغادرة القطار بساعات.

وذكر : ان انطلاق اول قطار الساعة السابعة مساء،والقطار الثاني الساعة الثامنة مساء، والقطار الثالث الساعة التاسعة مساء ،فيما ستكون العودة يوم الخميس الساعة السابعة والنصف، والقطار الثاني الساعة التاسعة والنصف، والقطار الثالث العاشرة والنصف.