انخفاض أسعار الدولار في بغداد و اربيل مع الإغلاق

2023-11-13 16:30:19 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الامريكي ازاء الدينار العراقي، مع إغلاق التداول مساء اليوم الاثنين، في العاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 160000 دينار مقابل كل 100 دولار، حيث كانت الاسعار صباح هذا اليوم 161250 دينارا.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 161000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 159000 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 160000 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 159900 دينار مقابل 100 دولار.