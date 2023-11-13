2023-11-13 17:36:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اجتمعت لجنةُ الاستئناف في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين (13 تشرين الثاني 2023)، في مقرِّ الاتحاد، وناقشت طلبَ الاستئناف المقدم من قبل اللاعب (أحمد إبراهيم) بتاريخ 22/10/2023 والخاصّ بالدعوى (187/ شؤون اللاعبين والمدربين /2022) في 5/10/2023، والمرسلة إلى نادي القوة الجوية الرياضيّ بالكتاب 10/2540 في 5/10/2023، وقررت قبوله شكلاً من الناحيةِ القانونيّة.

وقررت اللجنة، ما يلي:

1- تعديل قرار لجنة شؤون اللاعبين الخاص بالدعوى (187/ شؤون اللاعبين /2022) في 5/10/2023.

2- إلزام نادي القوة الجوية الرياضيّ بدفع ما قيمته 70% من المبلغ المتبقي من قيمةِ العقد المرقم (12) في 23/8/2021 مع اللاعب (أحمد إبراهيم خلف) على وفق الفقرة (7/ب/ج)، أي مبلغ قدره (140,000,000) (مائة وأربعون مليون دينار عراقي) بعد خصم ما قيمته 25% وخصم ما قيمته 5% من قيمةِ العقد للمبلغ المتبقي حسب محضر اجتماع الهيئة الإداريّة لنادي القوة الجوية الرياضيّ في 6/1/2022 ، وحسب ما جاء في المادة 8/ح، وبدلالةِ المادة 10 من العقد الموقع بين الطرفين.

3- إلزام نادي القوة الجوية بدفع المبلغ المتبقي من الدفعة الأولى والبالغ 35 مليون دينار حسب المادة 7/أ من العقد.

4- إلزام نادي القوة الجوية بدفع مبلغ قدره 175 مليون دينار، وهو مجموعُ المبلغ الوارد في أعلاه الفقرة (3,2) من القرار.

ونوهت اللجنة الى ان "القرار صدرت بالاتفاق في يوم الاثنين 13/11/2023".