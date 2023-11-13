2023-11-13 18:46:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني اليوم الاثنين، بأن المدفعية التركية قامت بقصف مناطق متعددة في منطقة نهيلي التابعة لقضاء العمادية شمال دهوك بشكل متتال لأكثر من 20 مرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "هذه الغارات استهدفت مواقع تتبع لعناصر حزب العمال الكوردستاني الذي يشن هجمات على القواعد العسكرية للقوات التركية المتمركزة في سلسلة جبل متين المطل على العمادية".

وأوضح المصدر أن "أكثر من 10 قذائف مدفع سقطت بالقرب من قرية كوهرزي وبلافة في سفح جبل متين دون وقوع أي إصابات بشرية بين الأهالي".